Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz spotkali się w Grodzisku Mazowieckim na ważnym dla ludowców (i nie tylko) Mazowszu. To województwo będzie jednym z najważniejszych w wyborach samorządowych, jeśli chodzi o sejmiki. Jego marszałkiem jest obecnie Adam Struzik z PSL.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami również „Rzeczpospolitej” Hołownia i Kosiniak-Kamysz zapowiedzieli ponowienie sojuszu wyborczego Trzeciej Drogi. – Samorządność jest w naszym DNA. Wiemy, co trzeba zrobić. Zaczniemy od wyrównania rachunku krzywd wszystkim tym, którzy byli upokarzani ze względu na kolor legitymacji. Potrzeby mieszkańców, a nie partia ma decydować o inwestycjach – powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL poinformował, że wspólny komitet Trzeciej Drogi będzie obejmował wybory na poziomie sejmików, powiatów oraz do gmin.

O stawce nadchodzących wyborów mówił też Szymon Hołownia. – Musimy pamiętać, że proces zmiany dopiero się zaczął, na pewno nie skończył – powiedział marszałek Sejmu.

Trzecia Droga chce utrzymać impet

Dla PSL wybory samorządowe tradycyjnie są najważniejsze w całym cyklu wyborczym. Dla Polski 2050 to okazja do tego, by umocnić struktury partii oraz ruchu społecznego oraz mocniej osadzić się na wszystkich szczeblach samorządów. Do tej pory do Polski 2050 przyłączali się samorządowcy w całym kraju, ale dla całego projektu Hołowni będą to pierwsze wybory samorządowe.