Bronisław Komorowski: Prezydent daje zły przykład Polakom

Powinno. Prezydent powinien to zrobić, przyznając się do błędu popełnionego w 2015 roku. Jestem zdania, że dla Polski ważniejsze jest to, by wokół tej kwestii nie narastał dalej bardzo ostry konflikt polityczny, niż to, by pan prezydent miał dobre samopoczucie.

W pana ocenie, jako byłej głowy państwa, prezydent Duda wcześniej popełnił błąd, ułaskawiając ich w 2015 roku?

Oczywiście. Ja podczas swojej kadencji ułaskawiłem ponad trzysta osób. Ale nigdy nie zdarzyło mi się ułaskawić swojego partyjnego kolegi bądź kogoś z rządu. To był pierwszy błąd pana prezydenta – że ułaskawił swoich kolegów. I to od razu – z marszu, na początku prezydentury. Drugi błąd był taki, że ułaskawił ich przed prawomocnym wyrokiem sądowym – jeszcze w trakcie toczącego się postępowania przeciwko Kamińskiemu i Wójcikowi. Prezydent ma prawo łaski, nie prawo uniewinnienia.

Byłem więźniem politycznym i więźniem politycznym nie jest każdy polityk, który ma iść do więzienia z powodu złamania prawa państwa demokratycznego. To nadużycie Bronisław Komorowski

Prezydent zaprosił Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego. Okazuje się, że mogą w nim pozostać dłużej, mimo że policja ich poszukuje. Jak pan to postrzega?

To jest demonstracja zarówno w stosunku do opinii publicznej, jak i do środowiska politycznego, z którym prezydent Duda jest związany. To demonstracja niepotrzebna, szkodliwa i stawiająca kwestie stosowania prawa łaski w odniesieniu do swoich kolegów. Prezydent Duda chce ponownie podkreślić lojalność wobec środowiska i przywiązanie do swojej wcześniejszej – w moim przekonaniu błędnej – decyzji.