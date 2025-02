Bronisław Komorowski: Niewątpliwie zmieni się kierownik tego interesu. I wtedy polityka USA znormalnieje

- Wiele na to wskazuje, że zmiany w polityce Stanów Zjednoczonych wywołają długotrwałe skutki. Mam nadzieję, że nie stanie się stałym elementem przejście USA z roli lidera świata zachodniego w kierunku uczestnika "koncertu mocarstw" - mówił były prezydent w programie RozmowaPR24. - To przypomina złe czasy, czasy, kiedy wielkie mocarstwa ponad głowami innych urządzały świat po swojemu, we własnym interesie – stwierdził Komorowski.

Bronisław Komorowski: Niewątpliwie zmieni się kierownik tego interesu

- Mam nadzieję, że to okres przejściowy. Być może będzie się to wiązać z tym, że kadencja prezydenta Stanów Zjednoczonych nie będzie mogła zostać powtórzona. Niewątpliwie zmieni się kierownik tego interesu. Wtedy może wrócić - w moim przekonaniu: znormalnieć - także i polityka Stanów Zjednoczonych – przekonywał Bronisław Komorowski.

Bronisław Komorowski: Trochę liczę na to, że Donald Trump nabije sobie parę guzów

- Mam nadzieję, że nowa linia polityki Stanów Zjednoczonych, wyznaczona przez prezydenta Trumpa, szybko napotka na poważne przeszkody. Mówiąc wprost: trochę liczę na to, że Trump nabije sobie parę guzów i że bardzo szybko Europa, która ma ogromny potencjał i ekonomiczny, i polityczny, będzie Trumpowi niezbędnie potrzebna – powiedział Komorowski.