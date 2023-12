Słowa te wywołały oburzenie u posła PiS. - Pan zachowuje się jak najgorszy knajacki pseudoposeł, pan jest neoposłem. Pan wie, kim byli naziści? Co to były obozy koncentracyjne? Pan wie, co to mordowanie ludzi w katowniach przez UB? Pan porównuje kogokolwiek dzisiaj do tych ludzi? Kim pan jest? Żenada. Pan powinien wejść pod stół i odszczekać, jak to było w starodawnej Polsce — mówił Kownacki.

Czytaj więcej Polityka Milionowe zarobki dyrektorów w TVP. "Już wiemy czego tak naprawdę bronią" Z opublikowanego przez posła KO Dariusza Jońskiego dokumentu wynika, że dyrektorzy w Telewizji Polskiej zarabiali co najmniej setki tysięcy złotych rocznie, a kwoty te sięgał nawet 1,5 mln złotych rocznie. "Nie bronią żadnej wolności, tylko interesu politycznych mocodawców i swoich horrendalnych, wręcz niemoralnie wysokich wynagrodzeń" - komentuje zarobki w TVP posłowie.

Poseł KO tłumaczył później, że stosując takie porównanie, chciał wskazać, że podczas rządów PiS "wykorzystywano telewizję, jak w czasach nazistowskich i stalinowskich".

- Ale żenada, pan jest zerem. Albo pani wyprosi pana posła ze studia, albo... Ja nie pozwolę, aby porównywać dziennikarzy do stalinowców, do nazistów. Czy pan uważa, że to jest normalne? Skąd pan jest? - odpowiadał Kownacki.

Prowadząca program Agnieszka Gozdyra zapanować nad sytuacją, ale Bartosz Kownacki postanowił przerwać swój udział w programie. - Ja z kimś takim przy stole siedzieć nie będę. Pani na to pozwoliła — powiedział i opuścił studio.