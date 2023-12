Ile zarabiają dyrektorzy TAI? Miliony złotych tylko w 2023 roku

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwo Narodowego poinformowało, że minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Nowym prezesem TVP został Tomasz Sygut. W skład nowego zarządu spółki weszli Piotr Zemła, Maciej Taborowski i Anisa Gnacikowska.

Od 20 grudnia w budynku TAI przy Placu Powstańców w Warszawie trwa okupacja. Przeciw wprowadzanym zmianom protestują dotychczasowy dyrektorzy TAI.

„Szanowne Koleżanki i Koledzy, wczoraj doszło do bezprawnego zajęcia niektórych pomieszczeń TVP przy ul. Woronicza 17. Bezprawnie przerwano sygnały telewizyjne wychodzące z TAI przy ul. Placu Powstańców Warszawy 7. Na polecenie samozwańczych „nowych władz”„ TVP zablokowano przepustki wielu pracownikom i współpracownikom Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, uniemożliwiając im wykonywanie obowiązków służbowych. Do tego momentu nie otrzymaliśmy jakichkolwiek wyjaśnień dotyczących tych skandalicznych decyzji” - pisali do pracowników Michał Adamczyk, Marcin Tulicki i Samuel Pereira.

Gigantyczne zarobki w TVP

Poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński w ramach interwencji poselskiej zwrócił się do TVP z pytaniem o zarobki dyrektorów TAI.