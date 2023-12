Kaczyński komentuje decyzję Sienkiewicza. Liczy na „zwycięstwo sił demokratycznych”

Decyzję Sienkiewicza za nieprawomocną uznał także prezydent Andrzej Duda, wetując ustawę okołobudżetową, w której, oprócz 3 mld zł dla mediów publicznych, znajdowały się też m.in. podwyżki dla budżetówki. Przedstawił własny projekt ustawy, w którym nie ma pieniędzy da mediów.

Kaczyński: Będziemy się temu przeciwstawiać

Sytuację skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS uważa, że decyzja Sienkiewicza jest „kolejnym złamaniem prawa” obecnej władzy.

- Po prostu ustawa o radiofonii i telewizji nie przewiduje tego rodzaju możliwości, a poza tym od momentu powstania KRRiT, mamy jakby do czynienia z wpisaniem, co prawda pośrednio, ale bardzo wyraźnie, tych instytucji, o które chodzi, to znaczy telewizję, radia, PAP-u do porządku konstytucyjnego, a więc likwidacja w żadnym razie nie może być tutaj przeprowadzona zgodnie z prawem — mówił Kaczyński w Telewizji Republika, która stała się bastionem PiS-u po utracie władzy.

Prezes PiS mówił dalej, że obecnie rządzący postępują według zasady, że prawa trzeba przestrzegać, ale prawa takiego „jak my je postrzegamy”,