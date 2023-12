Jacek Kurski stracił stanowisko. „Otrzymałem pismo z Banku Światowego”

„Otrzymałem pismo z Banku Światowego, potwierdzające zakończenie współpracy z panami Kurskim i Kamińskim” - napisał w środę Domański na Twitterze.



Odwołanie Kurskiego z międzynarodowych instytucji finansowych zapowiedział przed tygodniem premier Donald Tusk. – Oznacza to odwołanie Jacka Kurskiego z Banku Światowego i przywołanie go do Polski – przekazał szef rządu. Wyjaśnił, że w tej sprawie podjęta została uchwała, na mocy której minister finansów będzie wskazywał osobę, która będzie reprezentowała Polskę w światowych instytucjach finansowych.

Jacek Kurski odchodzi. Bank Światowy potwierdza

Decyzję rządu skrytykował Narodowy Bank Polski. W stanowisku, opublikowanym w mediach społecznościowych, bank centralny przekonywał, że „reprezentacja interesów Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych w tym Banku Światowym i EBOiR jest wyłączną kompetencją Prezesa NBP”, a „Rada Ministrów ma jedynie kompetencje do ewentualnego wskazania reprezentanta RP w międzynarodowych instytucjach mających status instytucji finansowych”.

Po przyjęciu uchwały to minister finansów ma uprawnienia do powoływania polskich przedstawicieli we wszystkich międzynarodowych instytucjach finansowych, w których Polska jest akcjonariuszem. Chodzi nie tylko o Bank Światowy, ale także Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.