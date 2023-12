Porażka Roberta Bąkiewicza. Nie zebrał podpisów

Dlaczego zbiórka się nie powiodła? Robert Bąkiewicz nie znalazł czasu na rozmowę z „Rzeczpospolitą”. Można jednak przypuszczać, że zbiórka miała wspomagać jego start w wyborach do Sejmu. Startował z 17. miejsca na liście PiS w Radomiu. Dostał 4,3 tys. głosów i posłem nie został. Przegrane wybory mogły ostudzić zapał do zbiórki, szczególnie że skład świeżo wyłonionej większości sejmowej raczej nie rokowałaby przyjęcia projektu przez parlament.

Robert Bąkiewicz wystąpi w Sejmie?

Nie oznacza to jednak, że Robert Bąkiewicz nie będzie miał okazji wystąpić w najbliższych miesiącach z mównicy sejmowej. W środę marszałek Szymon Hołownia skierował do pierwszego czytania w Sejmie projekt obywatelski, wniesiony jeszcze w ubiegłej kadencji Sejmu, którego pełnomocnikiem komitetu inicjatywy ustawodawczej jest Robert Bąkiewicz.

Projekt dotyczy „ochrony własności w RP przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego”, a jego celem jest zabezpieczenie Polski przed rzekomymi skutkami amerykańskiej ustawy 447, znanej też jako JUST Act. Zdaniem skrajnej prawicy miała ona ułatwiać żydowskie roszczenia majątkowe.

Bąkiewicz zbierał podpisy na przełomie 2019 i 2020 roku, co budziło kontrowersje z uwagi na antysemickie akcenty. Do zbiórki zachęcała w sieci grafika, przedstawiająca maszynkę do mięsa, do której wkręcona była biało-czerwona nieruchomość. Kręciła nią ręka z amerykańską flagą, a pieniądze wypadały do kapelusza, ozdobionego Gwiazdą Dawida. To jednak nie koniec kontrowersji wokół projektu. Gdy trafił do Sejmu, negatywnie zaopiniowały go Krajowa Rada Sądownictwa oraz Naczelna Rada Adwokacka. Zaś głośna amerykańska ustawa 447 została zrealizowana przez Departament Stanu USA w 2020 roku. Wbrew obawom skrajnej prawicy, jej skutkiem nie były wielkie roszczenia wobec Polski, lecz krótki raport.

Zgodnie z prawem, Szymon Hołownia był zobligowany skierować do pierwszego czytania projekt obywatelski, wobec którego nie zakończono prac w ubiegłej kadencji. Pierwsze czytanie musi się odbyć do połowy maja.