Ambasador o Putinie: „Nie jest wcale skłonny do negocjacji”

Ambasador Niemiec w Rosji Alexander Graf Lambsdorff nie widzi obecnie żadnych zmian w stanowisku prezydenta Rosji Władimira Putina w sprawie wojny w Ukrainie. „Putin dopiero co potwierdził swoje cele wojenne, nie jest wcale skłonny do negocjacji” – powiedział Lambsdorff w wywiadzie dla sieci redakcji RND.

Jego zdaniem nic nie wskazuje również na to, że Putin zmieni swoje stanowisko po wyborach prezydenckich w marcu 2024 roku.

Wybory prezydenckie w Rosji

Według ambasadora nic też nie wskazuje na to, że Putina ktoś zastąpi na stanowisku prezydenta. – Należy się spodziewać reelekcji Putina – powiedział Lambsdorff i przyznał, że w systemie Putina „nie rozpoznaje on obecnie żadnych linii podziału. Jego zdaniem nie ma także żadnych oznak, że przywódca Kremla podupadł na zdrowiu.

Ambasador Niemiec w Rosji przyznał także, że dalsze zaostrzenie sankcji Unii Europejskiej wobec Moskwy jest skuteczne. „Nie da się włączyć jednej sankcji i jednocześnie zmienić zachowanie objętej nią strony”; sankcje są po to, by „podnieść koszty pewnych zachowań. I to właśnie ma miejsce” – powiedział Lambsdorff.