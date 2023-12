Think tank z USA: Władimir Putin nadal może podbić Ukrainę

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 667 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Dwie osoby zostały ranne w ataku na Kijów, do którego doszło w czwartek wieczorem.

ISW podkreśla, że tylko „kontynuacja zachodniego wsparcia dla Ukrainy może zapewnić, że maksymalne cele Putina okażą się nieosiągalne”.



Jakie są maksymalistyczne cele Władimira Putina na Ukrainie?

Think tank odnotowuje, że sekretarz stanu USA, Antony Blinken, wskazywał 20 grudnia, że Putinowi nie udało się osiągnąć głównego celu, jakim było „wymazanie (Ukrainy) z mapy i włączenie jej do Rosji”. „Rosyjska armia nie była w stanie zmusić Ukrainy do skapitulowania wobec maksymalistycznych celów Putina i zastąpienia ukraińskiego rządu takim, który byłby akceptowany przez Kreml” - czytamy w analizie ISW (taka miała być istota „denazyfikacji” Ukrainy, o której mówiły władze Rosji rozpoczynając wojnę). Drugim celem Putina — jak pisze ISW — było uniemożliwienie Ukrainie dokonywania własnych wyborów jeśli chodzi o relacje dyplomatyczne i sojusze wojskowe — co wyrażało się wezwaniach Rosji do tego, by Ukraina zagwarantowała swoją „neutralność”.



„Kreml realizował także dodatkowe, nieokreślone cele w zakresie podboju terytorialnego Ukrainy, które doprowadziły do ​​nielegalnej aneksji części obwodów ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego oraz okupacji małych części obwodów charkowskiego i mikołajowskiego” - odnotowuje też think tank.