Jarosław Kaczyński w siedzibie TVP. "Uważaj gówniarzu, żebyś ty nie siedział"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że we wtorek minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze.

Reklama

„Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskie Agencji Prasowej”- czytamy w komunikacie opublikowanym przez resort kultury.

Czytaj więcej Polityka Minister kultury odwołał prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że we wtorek minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze.

Jarosław Kaczyński przyjechał do siedziby TVP

Decyzję tę podjęto w związku z uchwałą przyjętą we wtorek wieczorem przez Sejm. Już wczoraj w nocy do siedziby TVP przy ul. Woronicza przybyli politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy zapowiedzieli, że będą bronić „pluralizmu mediów, demokracji i niepodległości”.

- Po pierwsze to jest obrona demokracji. Nie ma demokracji bez pluralizmu mediów i bez silnych mediów antyrządowych. W każdej demokracji muszą być silne media antyrządowe. Tak się składa, że w Polsce to są media publiczne. To się w najbliższej perspektywie nie zmieni, więc musimy tych mediów bronić. Bronimy demokracji, bronimy prawa obywali do dostępu do informacji — mówił wczoraj prezes PiS w rozmowie z reporterem TVP Info.