Wyłączono kanały TVP. W budynku stacji nowy "przewodniczący rady nadzorczej"

- Po pierwsze to jest obrona demokracji. Nie ma demokracji bez pluralizmu mediów i bez silnych mediów antyrządowych. W każdej demokracji muszą być silne media antyrządowe. Tak się składa, że w Polsce to są media publiczne. To się w najbliższej perspektywie nie zmieni, więc musimy tych mediów bronić. Bronimy demokracji, bronimy prawa obywali do dostępu do informacji — mówił prezes PiS w rozmowie z reporterem TVP Info.