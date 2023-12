Robert Biedroń: Polska ma jedno z najbardziej barbarzyńskich praw, jeśli chodzi o zakaz aborcji. Piekło kobiet musi się skończyć

Współprzewodniczący Nowej Lewicy wypowiedział się także na temat prawa aborcyjnego. - Ja bardzo szanuję Szymona Hołownię, ale w sprawie aborcji błądzi. Przyjmuje postawę, która ogranicza kobietom prawo do decydowania o swoim życiu i zdrowiu - stwierdził Robert Biedroń. - Nie chciałbym, żebyśmy popełniali błędy, które popełniał PiS. PiS ograniczał prawa kobiet, Polki mają mniej praw, niż kiedy wstępowaliśmy do UE. Jako większość demokratyczna obiecaliśmy inną Polskę i chciałbym, żeby to się stało. A Szymon Hołownia nie musi robić sobie aborcji. Ale powinien zrobić wszystko, żeby kobiety, które chcą przerywać ciążę, miały do tego prawo - dodał.

Czy powinno odbyć się referendum ws. aborcji? - Referendum nie przeprowadza się w sprawie praw człowieka. Referendum jest obce w naszej kulturze prawnej, ono jest przeprowadzane w krajach anglosaskich, a nie krajach, gdzie prawa człowieka ustalane są w inny sposób - powiedział polityk. - To fundamentalne prawo człowieka. W świątyni demokracji, w Parlamencie Europejskim, nie ma co do tego już żadnego sporu. Tak jest to traktowane i chciałbym, żeby Polska dołączyła do tych europejskich standardów - zaznaczył. - Jak ktoś mówi o referendum to wyobrażam sobie, że ktoś inny zaraz pojawi się i powie, że chce referendum w sprawie wazektomii. Jestem przekonany, że Szymon Hołownia byłby pierwszym przeciwnikiem takiego referendum. Albo referendum w sprawie kary śmierci. Też mam nadzieję, że Szymon Hołownia byłby przeciwny. Ale kiedy nie dotyczy to Szymona Hołowni i facetów to oczywiście chętnie zrobią referendum w sprawie praw kobiet - dodał Biedroń.

Jak powiedział europoseł, „Lewica oczekuje, że Sejm pochyli się nad tym projektem, bo każdy dzień braku obowiązywania tych regulacji to jest realne cierpienie kobiet”. - To jest aborcja, która jest oczywiście robiona w Polsce, ale w sposób nielegalny i zagrażający życiu kobiet. To piekło kobiet musi się wreszcie skończyć. będę zdeterminowany, żeby w tej sprawie walczyć i stanę na głowie, żeby przekonać Szymona Hołownię, że w tej sprawie błądzi, bo błądzi. I pan to czuje, ja to czuję i większość Polaków, którzy się opowiadają za to tym prawem to czuje - dodał. - Polska ma dziś jedno z najbardziej barbarzyńskich praw, jeśli chodzi o zakaz aborcji. To jest wielki błąd z takiego ludzkiego punktu widzenia. Bo realnie każdego dnia płacą za to kobiety w Polsce - podkreślił.

Wybory samorządowe i europejskie. Biedroń: Chciałbym, żebyśmy wystartowali w tych wyborach wspólnie

Polityk zapytany został także, czy Lewica w kampaniach samorządowej i europejskiej wystartuje samodzielnie. - Lewica podczas negocjacji koalicyjnych położyła na stole dwie propozycje – pierwsza dotyczyła paktu samorządowego, a druga europejskiego. To w praktyce oznacza, żebyśmy wystartowali w wyborach tak, jak wspólnie tworzymy rząd i bierzemy odpowiedzialność za Polskę. I wierzę, że tak się stanie - powiedział Biedroń. - Dziś tych rozmów nie ma, pewnie wrócimy do nich po świętach i nowym roku, ale chciałbym i nie wyobrażam sobie innego scenariusza, żebyśmy wystartowali w tych wyborach wspólnie - i samorządowych i europejskich. Bo taką tworzymy koalicję. Ludzie mogą nie zrozumieć dlaczego tworząc wspólny rząd startujemy osobno i apeluję do koleżanek i kolegów o rozsądek – żebyśmy takie decyzje podejmowali. Kiedy pójdziemy osobno, będzie to zarzewie konfliktów, będzie to prowadziło do podkreślania różnic między nami, a nie tego, co nas łączy. A łączy nas przecież bardzo wiele - dodał.

Co zakładają pakt samorządowy i pakt europejski? - Uważamy, że powinniśmy startować do Sejmików wspólnie. Oczywiście te mniejsze koalicje – na poziomie gmin i powiatów – mogą być zawiązywane w rożny sposób. Wszystko zależy od decyzji samorządowców. To się rządzi innymi prawidłami, ale do Sejmików powinniśmy startować wspólnie i podobnie powinnismy startować do PE - powiedział polityk. - Zresztą tutaj w PE staramy się koordynować naszą współpracę, głosowania, rozmawiać, uwspólniać. Naturalną konsekwencją takiej współpracy powinien być wspólny start do PE - dodał.