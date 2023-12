Grzegorz Braun zostanie wyrzucony z Konfederacji? Jasna deklaracja Krzysztofa Bosaka

- Grzegorz Braun został zawieszony, pozostałe osoby w naszym klubie nie są skłonne do działania w ten sposób. Nie zgadzamy się z organizowaniem tych uroczystości chanukowych w Sejmie, nie bardzo rozumiemy, po co ktoś to robi i to z taką pompą, natomiast ten sposób wyrażania swojej opinii jest nam obcy. Chcemy raczej działać w sposób zgodny z prawem i regułami współżycia społecznego, czyli przekonywać do swoich poglądów, a nie komukolwiek coś utrudniać fizycznie - powiedział Krzysztof Bosak.

Grzegorz Braun ukarany. Dlaczego Krzysztof Bosak wstrzymał się od głosu?

Krzysztof Bosak powiedział, że gdy prezydium Sejmu nakładało na Brauna karę, on wstrzymał się od głosu.

- Dlatego, że to jest poseł mojego klubu, więc naturalne jest, że nie jestem w tej sprawie obiektywny. Moją rolą w sytuacji, która dzieje się na gorąco nie jest dołączać do tego rodzaju nagonki - tłumaczył. Dodał, że prezydium obradowało "w skrajnych emocjach", a decyzja w sprawie ukarania Grzegorza Brauna zapadła niedługo po incydencie z gaśnicą. - Bez wysłuchania samego oskarżonego, to jest obce standardom, które ja uważam za właściwe, jeżeli kogoś się karze najcięższymi karami - podkreślił rozmówca Jacka Nizinkiewicza.

Krzysztof Bosak: Izrael popełnia zbrodnie na cywilach w Strefie Gazy

- Organizowanie zapalania świec chanukowych jest gestem nie tylko religijnym, ale przede wszystkim politycznym. Tu też jest kontrowersja. W momencie, kiedy Izrael popełnia zbrodnie na cywilach w Strefie Gazy, kiedy żołnierze strzelają już nie tylko do Palestyńczyków, ale do własnych zakładników czy do kobiet opuszczających świątynie chrześcijańską - mamy informacje niestety, że przez żołnierzy izraelskich zostały zastrzelone dwie kobiety wychodzące z kościoła w Strefie Gazy - my zapraszamy ambasadora Izraela i robimy wspólnie jakąś taką szopkę? Moim zdaniem hol Sejmu w przededniu świąt jest miejscem na postawienie szopki bożonarodzeniowej albo wieńca adwentowego - powiedział Krzysztof Bosak.