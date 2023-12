P.o. kurator oświaty w Małopolsce została Gabriela Olszowska.



Barbara Nowacka: Do końca roku odwołam wszystkich pozostałych kuratorów

- W ciągu najbliższego miesiąca będzie rozpisany konkurs na to stanowisko. Małopolskiej oświacie trzeba przywrócić spokój. Trzeba przywrócić poczucie nauczycielom, dyrektorom, że to co robią do szkoły jest zazwyczaj dobre. Kurator nie jest od wyjątkowo ostrych polemik na Twitterze. Kuratorium jest od pomagania szkołom - podkreślała Nowacka.



- Wszyscy wspólnie mamy przyjemność zakończyć czarny czas dla edukacji w Małopolsce - dodała minister.



Nowacka zapowiedziała, że do końca roku odwoła wszystkich pozostałych 15 kuratorów oświaty.



- Uwielbiam pracować i będę pracować. To jest najważniejsza rzecz. Kurator oznacza opiekun, to nie prokurator. Dzieciaki, ludzie związani z oświatą, rodzice, samorządy uczniowskie, nauczyciele i wreszcie dyrektorzy — możemy wspomóc się nawzajem i będziemy rozwiązywać nasze problemy, Myślę, że następne wyniki PISA będą lepsze — oświadczyła p.o. kurator oświaty w Małopolsce.



Nowacka była pytana czy spotkała się z Barbarą Nowak. - Nie. Miałam nieprzyjemność obserwować działania pani Nowak. Nie wypadałoby tak gnębić szkoły jak robiła pani Nowak. Nie wypadało tak upartyjniać szkoły. Nie wypadało tak pogardzać uczniami — odparła dopytywana czy „nie wypadałoby spotkać się” z odwoływaną kurator.