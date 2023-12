Przypomniano, że regulamin strony "nie dopuszcza organizowania zbiórek związanych z pochwalaniem, wspieraniem lub propagowaniem nienawiści, przemocy, dyskryminacji, terroryzmu, faszyzmu lub innych ustrojów totalitarnych, publicznym pochwalaniem zbrodni lub przestępstw lub naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich."

W ocenie członków zespołu prawnego, "kontekst organizacji wszystkich powyższych zbiórek, w ocenie naszego zespołu prawnego, rodził ryzyko zarówno naruszenia wskazanego wyżej fragmentu regulaminu, jak i w tym konkretnym przypadku, może z dużym prawdopodobieństwem prowadzić do naruszenia obowiązującego w Polsce prawa."

Zapowiedziano, że wszystkie aktywne zbiórki na rzecz posła Grzegorza Brauna zostały zablokowane oraz wszystkie nowe zrzutki na ten cel powstające w ciągu najbliższych dni również będą przerywane.

Jednocześnie Zrzutka.pl zachęca do wsparcia zbiórki "Rozpalmy nową świecę chanukową", która została założona w porozumieniu z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

We wtorek po południu poseł Konfederacji Grzegorz Braun użył gaśnicy, by zgasić menorę w Sejmie. Po zgaszeniu świec chanukowych Braun pojawił się na mównicy sejmowej. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) wykluczył Brauna z posiedzenia, zapowiedział skierowanie wniosku do prokuratury. Decyzją prezydium Sejmu Grzegorz Braun został pozbawiony połowy uposażenia na pół roku i diet poselskich na sześć miesięcy.

Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska zapowiedziała, że jej formacja złoży wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Mówiła, że Bosak nie poradził sobie z prowadzeniem obrad po incydencie z udziałem Brauna. Wniosek wpłynął do Sejmu, przedstawicielem wnioskodawców jest Tomasz Trela.