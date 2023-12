Reuters: Rząd Donalda Tuska odziedziczył trudny budżet po PiS. Już zapowiada opóźnienie realizacji obietnic

Agencja pisze, że Morawiecki zrzuca wysoki poziom deficytu Polski na wydatki na armię, które osiągnęły w Polsce poziom 4 proc. PKB, w związku z planami budowy 300-tysięcznej armii.



7 proc. Taką wysokość mógłby osiągnąć deficyt Polski (w stosunku do PKB) gdyby rząd Tuska zrealizował wszystkie obietnice

Reuters pisze o "pułapce populizmu" w Polsce

Reuters pisze też, że część ekonomistów twierdzi, że obietnice wyborcze nowej większości zamknęły kraj w "pułapce populizmu" - przed wyborami samorządowymi i wyborami do PE.



- Napięty kalendarz wyborczy w kolejnych dwóch latach może zniechęcić rząd do podejmowania trudnych politycznych wyzwań, w tym zmniejszenia znaczącej nierównowagi fiskalnej - mówi o sytuacji gospodarczej Polski dyrektor z agencji Fitch, Federico Baraga-Salazar.

Jednocześnie zdaniem Baragi-Salazara w polskim budżecie konieczne będą duże wydatki po 2025 roku.



Reuters pisze, że ekonomiści Citigroup szacują planowane wydatki rządu Tuska związane z wszystkimi obietnicami wyborczymi na ok. 3,5 proc. polskiego PKB, co zwiększyłoby deficyt w polskim budżecie do poziomu 7 proc. PKB. Byłby to poziom wyższy nawet niż w fazie szczytowej pandemii COVID-19 - pisze agencja.