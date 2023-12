11 grudnia Sejm będzie głosował nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Głosowanie odbędzie się o godzinie 15. Jako że PiS nie posiada większości w Sejmie (dysponuje w nim 194 głosami), prawdopodobnie wniosek upadnie i wtedy Sejm przejdzie natychmiast do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego - czyli wyboru premiera przez parlament. W takim głosowaniu większościowa koalicja dysponująca 248 głosami ma wskazać Donalda Tuska. Już o 20:00 11 grudnia ma odbyć się głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu.



Aby usprawnić wybór kandydata na premiera przez parlament Sejm ma zmienić regulamin tak, aby głosowanie to nie musiało być głosowaniem imiennym.



Skład rządu Donalda Tuska - nieoficjalne ustalenia

Donald Tusk (KO) - premier



Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) - wicepremier, minister obrony narodowej



Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica) - wicepremier, minister cyfryzacji



Adam Bodnar (bezpartyjny) - minister sprawiedliwości



Radosław Sikorski (KO) - minister spraw zagranicznych



Adam Szłapka (KO) - minister do spraw Unii Europejskiej



Marcin Kierwiński (KO) - minister spraw wewnętrznych i administracji



Tomasz Siemoniak (KO) - koordynator służb specjalnych



Bartłomiej Sienkiewicz (KO) - minister kultury i dziedzictwa narodowego



Andrzej Domański (KO) - minister finansów



Borys Budka (KO) - minister aktywów państwowych



Sławomir Nitras (KO) - minister sportu i turystyki



Barbara Nowacka (KO) - minister edukacji



Izabela Leszczyna (KO) - minister zdrowia



Dariusz Klimczak (PSL) - minister infrastruktury



Krzysztof Hetman (PSL) - minister rozwoju i technologii



Czesław Siekierski (PSL) - minister rolnictwa i rozwoju wsi



Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) - minister klimatu i środowiska



Michał Kobosko (Polska 2050) - minister funduszy i polityki regionalnej



Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Nowa Lewica) - minister rodziny i polityki społecznej



Dariusz Wieczorek (Nowa Lewica) - minister nauki i szkolnictwa wyższego



Marzena Okła-Drewnowicz (KO), minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw polityki senioralnej



Katarzyna Kotula (Nowa Lewica), minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw równości



Agnieszka Buczyńska (Polska 2050), minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego



Jan Grabiec (KO), minister-członek Rady Ministrów, szef kancelarii prezesa rady ministrów



Maciej Berek (bezpartyjny), sekretarz Rady Ministrów, prezes Centrum Legislacyjnego Rządu