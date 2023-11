Jacek Nizinkiewicz: Po co Tuskowi komisje śledcze

Dotychczasowe komisje śledcze były medialnymi spektaklami, które przykrywały wiele politycznych działań i zaniechań. Czy Tusk chce dać nam igrzyska, żebyśmy nie patrzyli mu na ręce? Intencje nowej władzy odsłonią składy komisji. Jeśli zasiądą w nich merytoryczni fachowcy, a nie polityczni hunwejbini, to poznamy odpowiedź. Pojawia się nazwisko Romana Giertycha jako szefa jednej z komisji? To doświadczony i przygotowany polityk, ale ryzykowna wizytówka komisji, bo może stać się twarzą odwetu opozycji. Komisje powinny działać jak senatorska ds. Pegasusa czy ta w Parlamencie Europejskim, bez fajerwerków i politycznego teatru. Czy to możliwe?

To konieczne, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i żeby nie stały się instrumentem rewanżu nowej władzy. Wszak Tusk powiedział, że do polskiej polityki wrócił nie dla zemsty i nie po Kaczyńskiego przyjechał. Każda z afer powinna zostać rozliczona, a osoby za nimi stojące, podejmujące decyzje –wskazane i ukarane. Bezkarność będzie zachętą do łamania prawa dla kolejnych ekip. Każdą ze spraw powinna zająć się też odpolityczniona prokuratura.

Nowej większości trudno będzie oprzeć się pokusie politycznej wendety, a potknąć się będzie jeszcze łatwiej. Ale cofnąć już się nie mogą.