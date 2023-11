Niemieckie media: Po co Mateusz Morawiecki znosi niemal upokarzające kurczowe trzymanie się władzy

„Barierki przed Sejmem w centrum Warszawy zostały usunięte. Dla wielu polskich komentatorów to jest najbardziej wyraźny znak tego, że nadchodzą nowe czasy” – pisze w poniedziałek w internetowym wydaniu dziennik „Sueddeutsche Zeitung”, relacjonując pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu. Jednak nowego polskiego rządu jeszcze nie ma – dodaje dziennik. Trzej koalicjanci – KO, Trzecia Droga i Lewica – którzy już w piątek podpisali umowę koalicyjną, „muszą uzbroić się jeszcze w cierpliwość” – wyjaśnia korespondentka gazety Viktoria Grossmann.

„Polskę czekają jeszcze nawet dwa tygodnie, w ciągu których PiS może oficjalnie próbować ratować swoją władzę. Nikt poważnie nie zakłada, że to się uda” – dodaje. I zauważa, że wybór na marszałka Sejmu Szymona Hołowni świadczy o tym, iż „PiS jest odsuwany od władzy”.

Misja Mateusza Morawieckiego skazana na porażkę

Także niemieckojęzyczny serwis agencji AFP podał w poniedziałek: „na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego parlamentu w Polsce obóz dotychczasowej opozycji odniósł pierwsze zwycięstwo: nowy parlament w Warszawie wybrał w poniedziałek na marszałka proeuropejskiego kandydata Szymona Hołownię”. AFP dodaje, że „miesiąc po wyborach rządzący do tej pory PiS i proeuropejska opozycja wciąż walczą o prawo do utworzenia rządu”. Choć PiS zdobył w wyborach największe poparcie, to „jest mało prawdopodobne, by zdołał zbudować większość parlamentarną z innymi partnerami” – informuje AFP.

Niemiecka agencja DPA relacjonuje, że prezydent Andrzej Duda powierzy misję utworzenia nowego rządu ponownie Mateuszowi Morawieckiemu, który w poniedziałek, zgodnie z procedurą, złożył dymisję dotychczasowego rządu. „Ponieważ Morawiecki nie osiągnie w parlamencie większości, jego misja jest skazana na porażkę” – informuje DPA, wieszcząc „druzgocącą klęskę” Morawieckiego i wyłonienie w drugim kroku rządu sojuszu KO, Trzeciej Drogi i Lewicy pod kierunkiem Donalda Tuska.