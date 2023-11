- Mateusz Morawiecki ma rząd funkcjonujący, ministrów, wiceministrów - odpowiedział Mastalerek.



Mastalerek mówił też, że prezydent powierzając misję tworzenia rządu Morawieckiemu "zachował tradycję zarówno Polską, jak i europejską".

Marcin Mastalerek: Donald Tusk odwrócił uwagę od tego, że nie ma ministrów

- Co się stało wczoraj w Sejmie? Dostaliśmy kolejny dowód na to, że prezydent miał rację powierzając premierowi Morawieckiemu tekę. Donald Tusk jest w życiowej politycznej formie, rozgrywa sprawy polityczne, zarówno wewnątrz swojego obozu pomiędzy partiami, jak i wczoraj w Sejmie, w sposób myślę że dla niego bardzo dobry. Wczoraj pokazał swoim zwolennikom, którzy chcą zemsty na PiS, że tę zemstę dostaną. Bo nie będzie dobrych demokratycznych do tej pory (obowiązujących) zasad i wicemarszałkowie nie będą z największych klubów parlamentarnych. Upokorzono panią marszałek Witek, upokorzono Marka Pęka, zwolennicy (opozycji) najbardziej radykalni dostali to, czego chcieli - stwierdził.



- Donald Tusk odwrócił uwagę od tego, że nie ma dzisiaj ministrów, wiceministrów, nie ma ekipy - dodał. - Gdyby prezydent zdecydował się powierzyć misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi dziś Tusk, jego obóz są jeszcze do tego (przejęcia władzy - red.) nieprzygotowani - przekonywał.



Na pytanie skąd pewność, że Tusk nie ma składu rządu Mastalerek odparł, że on nie wie kto w nowym rządzie ma zasiadać w poszczególnych resortach.