PE: Europosłowie PiS stracili immunitety

Chodzi o spot emitowany przez PiS przed wyborami samorządowymi w 2018 roku, w którym partia ta ostrzegała, iż opozycja doprowadzi do napływu do Polski dużej liczby imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, co może doprowadzić do powstania w Polsce enklaw muzułmańskich uchodźców i napaści na tle seksualnych na kobiety. Lektor w spocie sugerował, że taki scenariusz może się zrealizować, jeśli wybory samorządowe wygra PO.



Europosłowie PiS twierdzą, że sprawa przeciwko nim jest atakiem na wolność słowa.



Patryk Jaki: Za bardzo im przeszkadzamy w UE

"Chcą nas posadzić z art 256 KK na 3 lata więzienia i przez skazanie - zakazać kandydowania w wyborach. Za bardzo im przeszkadzamy w UE" - komentował całą sprawę Patryk Jaki.

Europoseł PIS podkreślał, że europosłowie, którym odebrano immunitet, nie byli twórcami spotu, a jedynie "polubili", albo udostępnili go w internecie.



"A najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że spot jest dalej aktualny i idę o zakładu, że okaże się profetyczny bo zaraz Tusk zgodzi się na pakt migracyjny" - stwierdził jednocześnie Jaki we wpisie na profilu X (dawny Twitter).