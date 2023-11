Droga Ukrainy do Unii. Trudne warunki, niełatwe negocjacje

Fesenko przypomina o aferze sprzed kilku dni, którą nad Dnieprem wywołała ekscentryczna prof. Iryna Farion z Politechniki Lwowskiej. W jednym z wywiadów stwierdziła, że „nie może nazwać Ukraińcami” mówiących po rosyjsku żołnierzy z pułku Azow. Uczelnia odcięła się od tych słów. Potępił je też rzecznik praw obywatelskich i nawet zwrócił się do SBU.

To nie jest jednak temat, który zaważy o ukraińskim członkostwie w UE. W środę KE po raz kolejny zwróciła uwagę, że Ukraina ma kontynuować walkę z korupcją. Wiele głośnych afer nad Dnieprem torpedują bowiem ukraińskie sądy. – Sądy są naszym słabym ogniwem. Obecny Sąd Antykorupcyjny był tworzony zgodnie z rekomendacjami UE i MFW, w procesie wyboru sędziów uczestniczyli eksperci międzynarodowi. Mimo to jest bardzo dużo krytyki z powodu jego niektórych decyzji, a inne są niejawne. Podobna historia była z przewodniczącym Sądu Najwyższego, który został wyłoniony w konkursie, ale później aresztowany za łapówki – mówi Fesenko. Przekonuje jednak, że Ukraina „robi duże postępy” w walce z korupcją.

Te postępy widać w ubiegłorocznym rankingu Transparency International, w którym Ukraina znalazła się w jednym szeregu z Zambią i Angolą (na 61. pozycji od końca). Dziesięć lat temu było gorzej, wówczas Ukraina była razem z Nigerią i Papuą-Nową Gwineą wśród trzydziestu najbardziej skorumpowanych państw świata.

– Od chwili otrzymania statusu kandydata do przystąpienia do UE może upłynąć nawet dziesięć lat. Dopóki trwa wojna, nie będzie to możliwe. Później będziemy mieli kilka lat negocjacji i nie będą one łatwe – mówi ukraiński politolog. – Chociażby w kwestii gospodarki rolnej czy branży transportowej musimy dogadać się z Polską. A problemów jest wiele. Będziemy też musieli dojść do porozumienia z Węgrami i Słowacją – mówi Fesenko.