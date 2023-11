Jaka rosyjska propaganda trafia do Polski? Nasz kraj głównym celem Kremla

W 2023 r. Słowacja zajęła drugie miejsce wśród krajów europejskich, w których rosyjska propaganda była najbardziej rozpowszechniona. Na kolejnych miejscach były Czechy, Węgry, Niemcy i Włochy.

Trzy propagandowe narracje Rosji

Trzy główne narracje, które analitycy wskazali w 2022 r., nadal są wykorzystywane i wzmacniane w 2023 r. Propagandyści Kremla próbują przekonać, że Zachód kontroluje Ukrainę i wykorzystuje ją do własnych celów.

"Temat rozmów pokojowych jest teraz bardzo mocno forsowany. Rosja rzekomo składa liczne propozycje, a Ukraina i Zachód zdecydowanie je odrzucają tylko dlatego, że chcą kontynuować wojnę" - wskazuje VoxCheck.

Drugi rozpowszechniana opinia mówi o tym, że działania Ukrainy i Zachodu zmusiły Rosję do rozpoczęcia wojny. Rosjanie próbują także przekonać, że wspieranie Ukrainy szkodzi Zachodowi bardziej niż Rosji.

- Odnosi się to do wszystkich komunikatów o kosztach poniesionych przez Ukrainę i o tym, jak nieprzydatne lub szkodliwe jest to dla tego kraju. Niektórzy odbiorcy są bardziej zaniepokojeni własnymi problemami, wojna nie jest im bliska, a historie o tym, jak kraj może wydać więcej, na przykład na system opieki medycznej, mogą rezonować - powiedziała Markowa.