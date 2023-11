Projekt umowy koalicyjnej już gotowy. Nowa większość wywiera presje na prezydenta Dudę

O strukturze przyszłego rządu i personaliach rozmawia czterech przywódców partii w tzw. zespole liderów. To oni mają dokonać m.in. rozstrzygnięć w sprawie koncepcji rotacyjnego sprawowania funkcji marszałków Sejmu i Senatu oraz obsady ministerstw. Trzecia Droga zgadza się na takie rozwiązanie, ale pod warunkiem, że – jak ujawnił Szymon Hołownia w TVN24 – „to samo będzie dotyczyło marszałka Sejmu, to samo będzie dotyczyło marszałka Senatu, to samo będzie dotyczyło niektórych stanowisk rządowych”. - Jeżeli tak się na wejściu umawiamy i podpisujemy to krwią, to ja nie przewiduję absolutnie żadnych problemów w połowie kadencji – mówił lider Polski 2050. Zdaniem posła PSL/TD Marka Sawickiego pomysł rotacyjnego sprawowania stanowisk „wynika raczej z ambicji samego Włodzimierza Czarzastego", który walczy o stanowisko marszałka Sejmu dla siebie i Nowej Lewicy. – To na dziś najpoważniejsza decyzja, która hamuje prace nad całym układem partyjno-personalnym – mówi jeden z posłów KO, zaangażowany w negocjacje.

Presja na prezydenta Andrzeja Dudę

Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że trzy partie dysponujące większością mandatów są na dobrej drodze do zakończenia całego procesu w przyszłym tygodniu. To kluczowe, ze względu na termin posiedzenia parlamentu (13 listopada) i decyzję, którą musi podjąć prezydent Andrzej Duda, co do tego, komu powierzyć misję tworzenia rządu. Bez uzgodnienia umowy koalicyjnej i zgody wszystkich partnerów na skład rządu, partiom dawnej opozycji nie uda się wywrzeć wystarczająco silnej presji na prezydenta, by to Donald Tusk już w pierwszym kroku konstytucyjnym został wskazany przez Andrzeja Dudę.