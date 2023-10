Zuzanna Dąbrowska: Partie w związku partnerskim. Nowa koalicja musi wybrać model relacji

Czy to jeszcze propozycja, czy już wiążące ustalenie?

Wydaje się, że to drugie, tym bardziej, że „odpowiedzialność za rząd” mogłaby oznaczać rezygnację z pomysłu Trzeciej Drogi, by w rządzie był jeden tylko wicepremier – Władysław Kosiniak-Kamysz.

Takie rozwiązanie to coś więcej niż podział stanowisk. Np. demokratyzacja działań Sejmu, to hasło, które oznacza konkretne działania do podjęcia od zaraz: od zabrania barierek sprzed budynku, które czyni z niego raczej twierdzę niż oazę parlamentaryzmu i wolności obywatelskich - po pakiet demokratyczny respektujący prawa opozycji i obywateli. Przedstawienie do 13 listopada koncepcji naprawiania Sejmu, to zadanie dla co najmniej kilku ekspertów i polityków. Do tego natychmiastowe działania w obszarze praworządności i finansów. I jeszcze uzgodnienie składu rządu. Jeśli polityka można poznać po tym jak zaczyna, to wszystko to musi być mniej więcej przygotowane na pierwsze posiedzenie Sejmu.

Podobno to, z jakiego typu małżeństwem czy związkiem mamy do czynienia, decyduje się na samym początku: kto komu podaje rano kawę, kto zmienia olej w samochodzie, kto się obraża, a kto prosi o łaskę. W związkach politycznych jest podobnie. To, co zostanie ustalone między koalicjantami w następnych dniach, pozostanie na długo. I jak raz ktoś się zgodzi z tym, że kawa rano jest bez mleka, to lepiej niech się od razu do tego przyzwyczai albo sam sobie naleje.