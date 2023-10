Mówi pan o zdrowiu i gospodarce, czy to oznacza, że będziecie chcieli objąć Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia?

Mówię o gospodarce, rodzinie, środowisku i energetyce. Nie mówię tylko o obszarach, za które PSL będzie chciał odpowiadać. Niezależnie od podziału ministerstw w rządzie, niektóre kwestie w dalszym ciągu będziemy stawiać jako nasze podstawowe punkty programowe. Naszą koalicję i działania w rządzie definiuje dwanaście gwarancji, które postawiliśmy na początku kampanii.

Jakie powinny być trzy pierwsze ustawy nowego rządu?

Po pierwsze, trzeba przywrócić wspólnotę narodową. To główny czynnik bezpieczeństwa, który ma ogromny wpływ na codzienne życie, i to czy jesteśmy bezpieczni. Chcemy przede wszystkim przywrócenia praworządności i uruchomienia środków z KPO. Musimy dać szansę na to, żeby ruszyły inwestycje w Polsce, a to uda się tylko wtedy gdy wyhamujemy inflacje. To nie zawsze będą działania związane z ustawami. Osobiście jestem przeciwny jakiejkolwiek biegunce legislacyjnej. Jednym z pomysłów, są ulgi dla przedsiębiorców, żeby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej i wyraźnie postawić na inwestycje.

O jakie stanowisko będzie się pan ubiegał w nowym rządzie?

Sprawa stanowisk nie jest dla mnie kluczowa. Mam już swoje doświadczenie w rządzie. Wiem, że w decyzjach, które zapadają najważniejsze są sprawy, które trzeba dopilnować. Choćby sprawa pozycji Polski w UE, czy bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne. To są rzeczy, które przyświecają nam w negocjacjach. Obszarów odpowiedzialności w rządzie jest bardzo dużo. Dlatego też odpowiednio podzielimy się pracą i będziemy współpracować.

KO i Lewica są za aborcją do 12 tygodnia ciąży i przeciwko pomysłowi referendum w tej sprawie zgłaszanemu przez Trzecią Drogę, czy widzi pan pole do porozumienia z koalicjantami w tej kwestii?

Zawsze będziemy szukać tego co nas łączy. Sprawy, o których mówiłem wcześniej to kwestie, które nas łączą i na pewno mają dużą wartość dla obywateli. W kwestiach światopoglądowych każdy klub ma własną wrażliwość. Każdy poseł i posłanka naszego klubu ma wolność decydowania w tych kwestiach.

Czyli nie będzie dyscypliny partyjnej w Trzeciej Drodze ws. aborcji?

U nas nigdy takiej nie było. Jest to dla nas bardzo ważne, bo jesteśmy bardzo przywiązani do wolności związanej ze sprawowanym mandatem. W kampanii wyborczej jasno mówiliśmy o tym jakie są nasze poglądy.