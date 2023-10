Były ambasador RFN: Nie budujemy IV Rzeszy

Moim zdaniem kluczowym zadaniem jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO. To oznacza rozlokowanie w Polsce i innych krajach dodatkowych oddziałów Sojuszu. Na Litwie stacjonuje już batalion Bundeswehry. Rozbudujemy go do rozmiarów brygady, co oznacza, że jako pierwszy kraj zignorujemy Akt Założycielski NATO-Rosja.

Ale Litwa to nie Polska.

Historia niemiecko-litewska też nie jest wolna od niemieckiej winy. Pomimo tego oddziały Bundeswehry zostały tam przyjaźnie przywitane. Jeśli chodzi o Polskę, nie byłbym tego pewien.

Być może Kaczyński miał rację mówiąc, że musi upłynąć siedem pokoleń, zanim niemieccy żołnierze będą mogli stacjonować w Polsce?

Nie zabiegamy o to, by wysyłać naszych żołnierzy do Polski. Bylibyśmy jednak gotowi do solidarnej pomocy dla naszych sąsiadów, którzy są bardziej zagrożeni niż my. A to oznacza, że w razie potrzeby w Polsce byłyby rozlokowane wojska. Mam jednak wrażenie, że nie ma takiej woli, chociaż formalnie nie jest to odrzucane. Baterie Patriot są obsługiwane na miejscu przez setki niemieckich żołnierzy, którzy bronią polskiej ziemi. I to jest chyba pozytywny przykład, którego (strona Polska) sobie nie życzy.