Uszkodzenie gazociągu Balticconnector. Sabotaż na dnie Bałtyku przeciw NATO

Tylko nie wiadomo, komu taka odpowiedź miałaby być udzielona. W odróżnieniu bowiem od Nord Stream obecnie żaden z europejskich polityków nie wskazuje na Rosję jako sprawcę awarii, mimo że Kreml wielokrotnie odgrażał się Finlandii, iż pożałuje wstąpienia do sojuszu.

– To alarmująca wiadomość, ale były już precedensy aktów terrorystycznych wymierzonych w obiekty infrastruktury krytycznej – powiedział rzecznik rosyjskiego prezydenta. Kreml uważa, że eksplozje, które zniszczyły Nord Stream, były dziełem USA, Ukrainy lub Wielkiej Brytanii (albo wszystkich tych państw razem).

Czytaj więcej Gaz Gaz gwałtownie drożeje. Powodem awaria gazociągu, wojna i strajki Europejski rynek nerwowo zareagował na zatrzymanie w niedzielę pracy podwodnego gazociągu Finlandia-Estonia. Surowiec podrożał w poniedziałek o 11 proc. Wzrost notowań napędzają też wznowienie strajku w zakładach LNG w Australii i wojna w Izraelu.

Dowódca estońskiej marynarki wojennej Juri Saska poinformował, że na samym gazociągu (a dokładniej – na jego betonowej otulinie) zniszczenia znaleziono tylko z jednej strony: „Jakby ktoś zaczepił nogą o ogrodowy szlauch i ciągnął go za sobą”. – Jeśli uszkodzenia są tylko z jednej strony, to sądzę, że mogło być tak: duży statek stał na kotwicy, sztormowy wiatr zepchnął go, a on pociągnął kotwicę – skomentował szef fińskiego centrum zwalczania zagrożeń hybrydowych Jukka Savolainen. W czasie awarii w Zatoce Fińskiej panował sztorm.

Europejskie rynki nie uwierzyły jednak w uspokajające rozważania o kotwicy. Po awarii Balticconnector cena gazu podskoczyła w Wielkiej Brytanii o kilkanaście procent. Do zniszczenia gazociągu doszło w chwili zawieszenia wydobycia na dwóch polach naftowych Izraela, które znajdują się w zasięgu rakiet Hamasu. Pociski terrorystów mogłyby też dolecieć do Kanału Sueskiego – głównego szlaku dostaw gazu LNG do Europy. To wystarczyło, by wywołać niepokój brytyjskiego biznesu.