Kto wygrał, a kto przegrał debatę, czyli o słabych i mocnych stronach kandydatów

Czy Donald Tusk dotarł do widzów TVP?

Szef PO nie przegrał tej debaty, a to już dużo. Nie objawił się widzom TVP jako ten "straszny Niemiec", który będzie siała w Polsce zagładę i zniszczenie. Nawet jeśli zaczepiał Morawieckiego, to miał na to podkładkę, jak wtedy gdy cytował słowa obecnego premiera z 2010 roku, gdy ten był za podniesieniem wieku emerytalnego. Przewodniczący Platformy pokornie przywitał się z widzami TVP dając do zrozumienia, że nie jest takim, jakim chcieliby go widzieć przedstawiciele władzy. Wyprowadził też z równowagi współprowadzącego debatę Michała Rachonia, który nie wytrzymał ciśnienia i odniósł się do słów Tuska, co potwierdziło tylko jego stronniczość.

Ale Tusk nie wyglądał na przygotowanego. Zarówno merytorycznie, jak i wizerunkowo. Nie wyglądał dobrze w wymiętej koszuli bez marynarki. To, co się sprawdza na wiecu, nie sprawdza się w telewizyjnym studio. Wypadałaby przyjść w marynarce. Wyglądał na zmęczonego. Patrzył „spod byka”, a nie z poniesioną głową i z blaskiem w oczach. Nie przetrenował formatu debaty, nie mieścił się w czasie i jakby nie mówił tego, co najważniejsze dla widzów, którzy przecież w TVP mieli szansę pierwszy raz zobaczyć go na żywo od ośmiu lat. Polegał tylko na swojej elokwencji.

Ani Mateusz Morawiecki ani Donald Tusk nic na tej debacie nie zyskali. Rytualnie obrzucając się błotem, utwierdzili jedynie swoje twarde elektoraty, że spór polityczny toczy się między PiS a PO, a reszta uczestników jest tylko tłem dla zabetonowanej, dwubiegunowej sceny politycznej w Polsce.

Tusk wypadł poniżej oczekiwań i zmarnował szansę. Ale zakończył mocnym akcentem, zapraszając Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim oraz innych przedstawicieli partii na kolejną debatę przed wyborami. Uważam, że media powinny taką debatę zorganizować, bo poza PiS wszystkie komitety są chętne, żeby wziąć w niej udział. Wiem, bo na miejscu po debacie pytałem jej uczestników o chęć udziału w kolejnym starciu.

Kaczyński stracił na rejteradzie. PiS może stracić na kolejnym unikaniu prawdziwej debaty, tym bardziej że każdy zgodzi się, że tego widowiska w TVP nie sposób nazwać realną debatą.