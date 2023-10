Natalia Żyto: Telewizja Publiczna niszczy polskie społeczeństwo

Żyto tłumaczyła powody, dla których politycy Agrounii startują z list Koalicji Obywatelskiej.

Agrounia na listach KO. Natalia Żyto tłumaczy dlaczego

- Decyzja była podjęta bardzo szybko i musieliśmy do niej jakoś przywyknąć. Osobiście jestem dumna z tego, że jestem na liście, na której jest 47 proc. kobiet na listach, 17 liderek i 200 debiutantów. Musimy rozszerzać nasz elektorat i pokazać, że nie zamykamy się na nowych polityków. Nie możemy zamykać się w swojej bańce i patrzeć tylko na siebie. Musimy patrzeć na to, gdzie trzeba pomóc. Postanowiłam, że będą robić swoją kampanię i pomagać tam, gdzie jest to potrzebne - wyjaśniła polityk.

Pani Monika Ogórek chodzi z torebką Diora, a zwykli ludzie ledwo wiążą koniec z końcem Natalia Żyto, rzeczniczka AgroUnii

Rzeczniczka Agrounii została zapytana o to, czy zauważyła zaostrzenie się kampanii wyborczej w ostatnich tygodniach.

Natalia Żyto zapowiada "rozliczenie ludzi, którzy tworzą TVP"

- Najbardziej brutalizację widać w przekazach Telewizji Publicznej. TVP szczuje, kłamie, manipuluje i obraża ludzi. To będzie miało ogromne konsekwencje dla naszego społeczeństwa na długie lata. To nie jest tylko koniec wolności słowa i demokracji. To jest skłócanie ludzie i niszczenie rodzin, bo jeden z drugim nie potrafi wysiedzieć przy jednym stole. To brutalna propaganda, na którą nie możemy się kłócić. Musimy też rozliczyć ludzi, którzy ją tworzą. To nie są tylko puste hasła, to przekłada się na nasze realne życie - uważa kandydatka Agrounii.