Sondaż instytutu Pew: PiS nie stać na spór z USA

Inny przykład polityki PiS, która idzie wbrew zapatrywaniom większości polskiego społeczeństwa: postawienie na dwustronne relacje bezpieczeństwa z USA za czasów Donalda Trumpa, czego symbolem była idea Fortu Trump. Okazuje się bowiem, że Polacy dobrze rozumieją znaczenie gwarancji natowskich, opartych na wielostronnych zobowiązaniach traktatowych i zintegrowanym systemie dowodzenia siłami zbrojnymi, przez co są one znacznie mniej podatne na zmianę władzy w samym Białym Domu czy nastrojów w Kongresie. Instytut Pew podaje, że aż 93 proc. z nas odnosi się pozytywnie do NATO. Niechęć do sojuszu (3 proc.) pozostaje marginalna. Jednocześnie – trudno tu mówić o zaskoczeniu, choć same proporcje są jednak niezwykłe – 98 proc. Polaków odnosi się wrogo do Rosji i tyleż samo do samego Putina.

Nie będzie sojuszu z Węgrami

Kładąc akcent na zabezpieczenie kraju przed nielegalnymi imigrantami oraz systemem ich rozlokowania w ramach Unii Europejskiej, PiS lepiej wyczuł natomiast nastroje społeczne. O ile jeszcze w ubiegłym roku 80 proc. z nas opowiadało się za przyjęciem azylantów uciekających z krajów, gdzie toczy się wojna (poryw serca wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę), o tyle dziś ten współczynnik spadł do 52 proc. (39 proc. sprzeciwia się przyjmowaniu osób szukających azylu). Zmiana o 28 pkt proc. w ciągu zaledwie 12 miesięcy jest czymś drastycznym.

Pew zbadał nastroje nie tylko w Polsce, ale i na Węgrzech. Są radykalnie odmienne. Dla przykładu tylko 17 proc. Węgrów opowiada się za dobrymi relacjami wyłącznie z USA (56 proc. chce, aby były one równie korzystne z Waszyngtonem co z Moskwą), a jedynie co trzeci ankietowany nad Dunajem wskazuje, że Rosja stanowi „poważne” zagrożenie. 51 proc. Węgrów nie ma też zaufania do USA, a 75 proc. do samego Bidena. To w niemałym stopniu efekt 13 lat nachalnej propagandy Viktora Orbána. Przy tak diametralnej różnicy zapatrywań zbudować bliskiego sojuszu między Warszawą a Budapesztem się nie da.