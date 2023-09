Unia Europejska rozwadnia zieloną rewolucję

Inny argument wytoczył jego odpowiednik z Ferrari Benedetto Vigna. Jego zdaniem konieczność inwestowania w normy ekologiczne aut spalinowych spowodowałaby, że europejscy producenci nie mieliby wystarczająco środków, aby skoncentrować się na tym, co ma stanowić o przyszłości przemysłu motoryzacyjnego: samochodach elektrycznych. I bez tego trudno im skutecznie konkurować z importem tańszych, bo dotowanych przez państwo chińskich aut elektrycznych.

Włochy mają szczególne opóźnienie w przejściu na napęd elektryczny. W zeszłym roku takie auta stanowiły jedynie 3,7 proc. sprzedanych nowych samochodów wobec 12,1 proc. średnio w UE. Powodem jest mniejsza zasobność portfeli Włochów niż np. Szwedów czy Finów. Ale na włoskich drogach jest też relatywnie niewiele stacji do ładowania elektryków. A i subwencje zadłużonego po uszy państwa do ich zakupu są bardzo skromne. Stąd szczególna konieczność koncentracji inwestycji koncernów motoryzacyjnych na przejściu na nowy napęd. Vigna zapowiedział, że Ferrari zrobi to do końca dekady, choć koncern razem z innymi europejskimi firmami produkującymi luksusowe auta lobbuje w Brukseli na rzecz utrzymania po 2035 roku w pełni neutralnego dla środowiska, choć bardzo drogiego e-paliwa.

Nowe porozumienie w Radzie UE musi zostać zaakceptowane przez Parlament Europejski. Jednak i tu rośnie świadomość, że narzucenie nadmiernych norm ekologicznych sprzyja skrajnej prawicy. W czerwcu przyszłego roku europarlament czekają wybory.

Zwrot w Brukseli następuje kilka dni po ogłoszeniu przez premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka jeszcze bardziej radykalnej zmiany polityki ekologicznej. Zapowiedział on wprowadzenie w 2035 roku (zamiast w 2030) zakazu sprzedaży na Wyspach nowych aut spalinowych. Bardzo rozwodnił też wymóg wprowadzenia nowych pieców ogrzewających mieszkania i domy. Partia Konserwatywna staje wobec niemal pewnej przegranej w przyszłorocznych wyborach: jej poparcie jest od wielu miesięcy o około 20 pkt proc. niższe niż Partii Pracy. Stąd szuka sposobów na przyciągnięcie wyborców. Laburzyści wciąż zapowiadają wprowadzenie bardziej wymagających norm ochrony środowiska, jeśli dojdą do władzy.