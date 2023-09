Niemcy. Szefowa MSW chce przywrócenia kontroli na granicach z Polską i Czechami

Jednak w wywiadzie dla "Welt am Sonntag", który ukaże się w niedzielnym wydaniu gazety, Faeser proponuje pełne kontrole oraz rozmieszczenie niemieckich funkcjonariuszy policji na terytorium Czech. Ujawniła, że negocjacje w tej sprawie już trwają.

Ponadto Faeser zapowiedziała powołanie wspólnej czesko-niemieckiej grupy zadaniowej, której celem będzie zintensyfikowanie wysiłków na rzecz zwalczania przemytu ludzi. Współpraca ta obejmowałaby wspólną rejestrację przemytników ludzi i wzajemną wymianę kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa, a także rozszerzenie i intensyfikację wspólnych patroli.

Czytaj więcej Polityka Afera wizowa. Niemcy żądają od Polski wyjaśnienia "poważnych" zarzutów Niemcy zwróciły się do polskiego rządu o wyjaśnienie "poważnych" zarzutów dotyczących rzekomych nieprawidłowości związanych z wydawaniem wiz - informuje agencja AFP.

Ma to być współpraca wzorowana na tej ze Szwajcarią - funkcjonariusze policji federalnej, w ścisłej współpracy ze szwajcarską policją, mogą kontrolować terytorium Szwajcarii i zapobiegać nieuprawnionemu wjazdowi.

Niemcy do końca roku spodziewają się 400 tysięcy wniosków wizowych

Faeser ujawniła również, że do końca sierpnia Niemcy otrzymały około 200 000 wniosków o azyl, a prognozy wskazują, że do końca roku liczba ta może osiągnąć 400 000. Niemieckie regiony wyraziły obawy co do swojej zdolności do opieki nad migrantami w obliczu tego napływu.

Faeser zaapelowała także o zacieśnienie współpracy z Turcją w kwestiach migracyjnych w przyszłości. - Tego właśnie potrzeba. W tej chwili umowa UE z Turcją nie działa wystarczająco dobrze - oceniła.