Zełenski chce zdążyć zawrzeć porozumienia przed wyborami w USA

– Pomoc wojskowo-techniczna i finansowa ze strony USA dla Ukrainy jest ważna, ale prezydent Zełenski nie tylko po do udał się do Stanów. Chodzi też o to, by jak najszybciej uruchomić proces zawarcia porozumień w ramach deklaracji poparcia Ukrainy, którą przyjęły państwa G7 w lipcu na szczycie NATO w Wilnie – mówi „Rzeczpospolitej” Mychajło Paszkow, analityk ds. międzynarodowych kijowskiego Centrum Razumkowa. Wówczas USA, Kanada, Japonia, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy zapowiedziały długoterminowe wsparcie dla dążącej do NATO Ukrainy. Ukraińcom zależy, by kraje te zobowiązały się do zapewnienia „gwarancji bezpieczeństwa” państwu ukraińskiemu, w tym wsparcia wojskowo-technicznego i finansowego. Władze ukraińskie w ten sposób próbują zapewnić krajowi bezpieczną powojenną przyszłość. Konkrety miały się pojawić w dwustronnych umowach, ale dotychczas żadne z państw widniejących w deklaracji takiej umowy z Ukrainą nie zawarło.

– Wiemy, że do tej deklaracji G7 dołączyło około 20 państw. Ukraina w ubiegłym miesiącu rozpoczęła proces negocjacyjny w tej sprawie z USA. Ważne jest, by to przełożyło się na konkretne porozumienia i w ten sposób dopingowało inne kraje do zawarcia takich porozumień z Ukrainą – mówi ukraiński analityk.