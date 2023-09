- Z całą stanowczością trzeba powiedzieć, że to była prowokacja: pani poseł w ciemnych okularach, czapeczce, zakłóca porządek. To naruszenie Kodeksu wykroczeń. podchodzi do niej policjant, bardzo ładnie ją informuje, że narusza przepisy prawa, prosi o wylegitymowanie - ocenił sytuację Ociepa.



- PiS chce w przyszłej kadencji znieść w ogóle immunitety poselskie. My, w przeciwieństwie do PO, nie uważamy siebie za lepszych od innych ludzi. PO tak uważa - dodał.



- W tym przypadku mieliśmy do czynienia z zakłócaniem legalnego zgromadzenia publicznego przez nielegalne użycie megafonu. Proszę nie krytykować policji za to, że próbuje egzekwować prawo - apelował też Ociepa.



- Poseł nie jest lepszym obywatelem. Nie jest obywatelem ponad prawem - dodał.