Ostatni moment na uratowanie ONZ

Czytaj więcej Dyplomacja Czy Polska poparłaby rozszerzenie RB ONZ o Niemcy? Prezydencki minister unika odpowiedzi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, kandydat PiS na posła, w rozmowie z TVN24 nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć jak zareagowałaby polska dyplomacja na przedstawienie przez Joe Bidena propozycji rozszerzenia listy stałych członków RB ONZ m.in. o Niemcy.

A jednak wciąż żywa jest wola uratowania ONZ. To instynkt samozachowawczy ludzkości: chodzi o zapobieżenie nowej wojnie nuklearnej. Biały Dom zapowiedział, że Joe Biden będzie o to apelował w czasie obecnej sesji Zgromadzenia Ogólnego. Chce, aby grono stałych członków Rady Bezpieczeństwa zostało poszerzone o Japonię, Niemcy i Indie, a także jakiegoś przedstawiciela Afryki i Ameryki Łacińskiej. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow (Putina w Nowym Jorku nie będzie) nie odrzuca samej zasady zmiany składu Rady Bezpieczeństwa, choć wskazuje na kraje, które są Moskwie mniej lub bardziej przychylne: Indie i Brazylię. Za reformą optuje też przedstawiciel ds. zagranicznych UE Josep Borrell.

Opracowanie scenariusza przebudowy ONZ będzie trudne. Przykładem jest sama Europa. Tu w pewnym momencie mówiło się o odrębnym miejscu w Radzie Bezpieczeństwa dla Unii. Gdy jednak okazało się, że Francja nie zamierza rezygnować z jednego z ostatnich atrybutów statusu superpotęgi i miałaby w takim przypadku de facto dwóch przedstawicieli, pomysł upadł.

Nie jest też jasne, czy poszerzona do dziesięciu stałych członków Rada Bezpieczeństwa nie zostanie całkowicie sparaliżowana przy bezwzględnym prawie weta. Ale sama zgoda co do konieczności zmian to już coś jak na warunki dzisiejszego świata.