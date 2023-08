Bezpartyjni Samorządowcy: Zapora na granicy to atrapa

Czytaj więcej Społeczeństwo Dziurawa granica Polski. Migrantom udaje się podróż do Niemiec Niemcy mają pretensje, że przez granicę z Polską i Czechami coraz więcej migrantów nielegalnie dostaje się do ich kraju. Odżywają żądania przywrócenia kontroli.

Bezpartyjni Samorządowcy stawiają na odbudowanie Obrony Cywilnej

Bezpartyjni Samorządowcy, podobnie jak inne ugrupowania opozycyjne m.in. Trzecia droga, Koalicja Obywatelska, Lewica czy Konfederacja uważają, że trzeba odbudować obronę cywilną. Edward Czapiewski uważa, że w tej roli nie zdają egzaminu Wojska Obrony Terytorialnej, zresztą ten rodzaj wojsk trzeba „wcielić stopniowo do regularnej armii”. - Obronę cywilną trzeba powołać od podstaw i postawić na oparcie jej na działania w terenie. Powołać odpowiednie struktury terenowe. Obrona cywilna ma szkolić i przygotowywać cywilów do obrony nie tylko przed napaścią zbrojną, ale też przed licznymi grożącymi nam klęskami żywiołowymi – uważa prof. Czapiewski. Przedstawiciele tego komitetu nie mają też wątpliwości, że Polska powinna uczestniczyć w programie NATO Nuclear Sharing, czyli mieć dostęp do broni jądrowej, „z uwagi na silne zagrożenie rosyjskie”. Sprawy te – jednak, „trzeba ściśle uzgodnić w ramach NATO” – dodaje.

Bezpartyjni Samorządowcy o współpracy wojskowej z Ukrainą

Bezpartyjni Samorządowcy opowiadają się też m.in. za współpracą wojskowo-przemysłowej Polski i Ukrainy. „W celu zmniejszenia zagrożenia imperializmem rosyjskim Polska powinna wykorzystać obecną sytuację Ukrainy oraz unikatowe kompetencje Ukrainy w obszarze np. nowoczesnych technologii rakietowych rozwijając współpracę naukowo-badawczą i wspierając wspólne projekty. Współpraca taka uzupełni polski know-how, którego nie posiadamy, a zarazem powiąże sektory przemysłów pracujące na rzecz odstraszania zagrożenia rosyjską agresją” – czytamy w dokumentach programowych Bezpartyjnych Samorządowców.