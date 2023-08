Marek Kozubal: Konfederacja nie boi się bomby A

SLAPP to działanie wyjątkowo perfidne, bo prócz narażania redakcji na kosmiczne kwoty dewastuje moralnie dziennikarzy. Skazuje ich na niekończące się procesy i koszty, które ciężko im udźwignąć. Może to nie cenzura, ale z wolnością słowa i niezależnością mediów nie ma to nic wspólnego.