Polska 2050: mniej pikników i polityki w wojsku

- Zapowiadamy odpolitycznienie polskiej armii, trzeba oddzielić mundur od partii - mówił przewodniczący Polski 2050 w czasie kongresu w Łowiczu, na którym Trzecia Droga zaprezentowała rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa. Został on przygotowany m.in. przez generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Różański kandyduje do Senatu.

- Trzeba oddać zarządzanie siłami zbrojnymi kompetentnym dowódcom wojskowym, oczywiście przy zachowaniu cywilnej kontroli nad armią. Awanse muszą być konsekwencją polityki kadrowej, tak jak działa to w NATO. Wojska Obrony Terytorialnej powinny zostać włączone w system dowodzenia Sił Zbrojnych, a nie być prywatnym wojskiem ministra obrony – dodał Hołownia. Jego zdaniem potencjał obronny trzeba budować od batalionów, dywizjonów i eskadr, a nie - jak robi to dziś minister Mariusz Błaszczak - przez tworzenie kolejnych dowództw.

Zapowiedział, że inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy powinny być priorytetem. - Nie może być mowy o bezpieczeństwie Polski bez silnego polskiego przemysłu zbrojeniowego. Koniec z nieprzemyślanymi zakupami od innych państw, gdy dużą część tych zamówień możemy realizować w Polsce. W przypadku zakupu uzbrojenia za granicą wymogiem będzie, aby w to w Polsce budowane były zdolności serwisowe i amunicja używana przez wszystkie typy Sił Zbrojnych RP - dodał.

Generał Różański zaznaczył, że priorytetem będzie zbudowanie silnej obrony powietrznej. - Będziemy dążyli do tego, aby we wszystkich dywizjach, tam, gdzie są pułki przeciwlotnicze, były one rozwinięte do brygad przeciwlotniczych, tak żeby chroniły nie tylko jednostki wojskowa, ale także infrastrukturę krytyczną. To bezpieczeństwo na terenie całego naszego kraju – opisywał.