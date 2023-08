Lewica nie jest pewna czy, jak twierdzi PiS, armia powinna liczyć 300 tys. żołnierzy. - Jesteśmy przekonani, że docelowa liczebność armii powinna być ustalana jako wypadkowa zdolności bojowych wynikających z organizacji i uzbrojenia wojska oraz planów obrony kraju i zatwierdzonych planów ewentualnościowych NATO oraz możliwości finansowych kraju – tłumaczą nam politycy.

Chcą też zbudować od nowa Obronę Cywilną, opartą o „komórki działające na wszystkich szczeblach władz samorządowych i służb ratowniczych”. „Ich rozwinięciem zaś będą oddziały operujące w ramach wszystkich większych zakładów pracy oraz kluczowych instytucji publicznych wszystkich szczebli. Służbę w OC chcą oprzeć na dobrowolności i systemie zachęt powiązanych ze zobowiązaniem do czynnej lub rezerwowej służby.

Doktryna Macierewicza do kosza

Już wiosną na konwencji Lewicy „Bezpieczeństwo i Współpraca” usłyszeliśmy, że politycy ci planują wspierać Ukrainę dostawami broni i uzbrojenia. Po wojnie, ich zdaniem powinna zostać zaś zacieśniona współpraca wojskowa z tym krajem, a także utworzone polsko – ukraińskie konsorcjum zbrojeniowe.

Odnosząc się do rządów Zjednoczonej Prawicy poseł Marcin Kulasek deklarował, że po przejęciu władzy modernizacja nie wyhamuje. - Skończymy z „Doktryną Macierewicza”, według której każdy nowy minister obrony unieważnia wszystkie najważniejsze kontrakty zbrojeniowe – mówił. Będą zatem kontynuowali programy modernizacji wojska np. Wisła, Narew, Pilica, Homar.

Przedstawicieli partii lewicy charakteryzuje realizm w podejściu do bezpieczeństwa. Ich program jest możliwy do realizacji, bez wywracania stolika, czyli negowania wszystkiego co robi obecna władza. Koalicja Lewicy ma plan jak skorygować to, co nie wyszło Zjednoczonej Prawicy, dokłada też autorskie cegiełki do poprawy bezpieczeństwa kraju.