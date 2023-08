Ostatnia defilada wojskowa ministra obrony Mariusza Błaszczaka?

Przed rozpoczęciem defilady, w samo południe para prezydencka złożyła kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Dokonano również uroczystej zmiany warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Podczas obchodów obecni byli minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki i najwyżsi stopniem dowódcy wojskowi.

Defilada ruszyła o godzinie 14 warszawską Wisłostradą, wzdłuż której zgromadzili się licznie mieszkańcy stolicy. Po odegraniu hymnu głos zabrał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Błaszczak: Dużo zmieniło się w wojsku w ciągu ostatnich kilku lat

– Dziś widzimy moc Wojska Polskiego. Zobaczymy na własne oczy, jak dużo zmieniło się w wojsku w ciągu ostatnich kilku lat – deklarował. Podkreślił, że święto „15 sierpnia jest nie tylko okazją do złożenia hołdu bohaterom zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 i podziękowania współczesnym żołnierzom za to, że bronią naszej Ojczyzny. To także idealny dzień, by pokazać, że zbudowaliśmy potężne siły zbrojne, które bez wahania będą skutecznie bronić naszych granic i pokazać, że Polska stała się liczącym graczem na międzynarodowej scenie”.

Dla ministra obrony była to także dobra okazja do podziękowań dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego. – Dzięki przywództwu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego wprowadziliśmy ustawę o obronie ojczyzny, na której budujemy fundament siły wojska polskiego – deklarował.