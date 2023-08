Donos na Leszka Sykulskiego. Prokuratura zawiadomiona ws. list poparcia komitetu

Działalność społeczna to nie wszystko, bo Sykulski postanowił wystawić swoich kandydatów w wyborach do Senatu. Już wiadomo, że nic z tego nie będzie. Z pisma PKW do prokuratury wynika, że na listach prawdopodobnie znalazły się podpisy wyborców, którzy w rzeczywistości noszą inne nazwiska, podpisy osób, które wskazały błędny numer PESEL, czy wreszcie wielokrotne podpisy tego samego wyborcy. PKW odmówiła rejestracji komitetu, bo jej zdaniem liczba prawidłowych podpisów była mniejsza niż wymagane tysiąc.

Dr Sykulski mówi, że o zawiadomieniu do prokuratury dowiaduje się od nas. Definitywnie zaprzecza, że doszło do jakichkolwiek fałszerstw. – Podpisy były zbierane w terenie i dostarczane drogą pocztową na adres komitetu, a następnie złożone w PKW – mówi. – Jesteśmy młodym ruchem, zarejestrowanym jako stowarzyszenie zaledwie kilka miesięcy temu, a nasi działacze nie mają jeszcze doświadczenia w zbiórce podpisów. Zresztą o błędy nietrudno, zwłaszcza po wprowadzeniu Centralnego Rejestru Wyborców, bo np. wiele osób wpisuje adres zameldowania zamiast zamieszkania, wymaganego przez prawo – dodaje.

Podobnych problemów nie mają jednak inne komitety. Z danych PKW wynika, że dotąd zarejestrowało ich ponad 70. Odmówiono rejestracji tylko w dwóch przypadkach. Poza ruchem Sykulskiego chodzi o komitet Przyszłość Polski.

Leszek Sykulski: władze represjonują osoby niepodzielające rządowej narracji

Co dalej z kandydatami Polskiego Ruchu Antywojennego? Dr Sykulski mówi, że dostali zielone światło na start z innych komitetów. Jednocześnie zaprzecza opiniom, że Polski Ruch Antywojenny reprezentuje linię propagandową Rosji. – Mamy prawo uważać, że władze w Warszawie powinny się skupiać na problemach Polaków, a nie Ukraińców, i są to nasze własne poglądy, a nie inspirowane z zagranicy, jak próbuje się nam zarzucać – podkreśla.

Jego zdaniem władze represjonują osoby niepodzielające rządowej narracji w sprawie wojny na wschodzie, a odmowa rejestracji komitetu mogła być skutkiem nacisków politycznych.