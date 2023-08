Schetyna był pytany o to, że w najbliższych wyborach będzie kandydował do Senatu i o to czy jest to dla niego forma degradacji?

Grzegorz Schetyna o starcie do Senatu: Każdy przewodniczący ma wizję drużyny parlamentarnej

- Senat (to) izba wyższa, izba refleksji, zadumy, a dla nas symbol zwycięstwa politycznego sprzed czterech lat. Budowałem pakt senacki stąd szczególnie traktuje Senat i samo kandydowanie - odparł były marszałek Sejmu.



- Proszę zaufać, że można i będziemy robić dobrą politykę w Senacie. Sejm jest kluczowy, ale we współpracy ze zwycięskim Senatem może więcej i tak będzie w następnej kadencji - dodał.

- Rozmawialiśmy długo z przewodniczącym (Donaldem) Tuskiem i ustalaliśmy długo jak napisać scenariusz współpracy i obecności, także mojej, żeby to wzmacniało i dawało nową szansę. Każdy przewodniczący buduje swoją ekipę, ma wizję ustalania swojej drużyny parlamentarnej. Jest dużo nowych ludzi, jest nowe rozdanie personalne. Ja to rozumiem. Senat jest nowym doświadczeniem, ważnym - podsumował Schetyna.