Maciej Wąsik: Pomogłem ściągnąć Black Hawka na uroczystość w Sarnowej Górze

Maciej Wąsik przyznał, że to on pomógł wójtowi ściągnąć na uroczystości z okazji 103 rocznicy bitwy pod tą miejscowością policyjny śmigłowiec Black Hawk, bo go o to poproszono.



Śmigłowiec, odlatując z miejsca świątecznego pikniku, zahaczył i zerwał śmigłem linię energetyczną.

Incydent wywołał panikę, ale nikomu nic się nie stało - linia nie była podłączona.

W poniedziałek RMF FM ustaliło, że w załodze Black Hawka był były pilot wojskowy, obecnie policyjny, który ma na swoim koncie wyrok za spowodowanie katastrofy wojskowego Mi-24, w której zginął drugi pilot.