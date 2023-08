Jarosław Kaczyński chce debatować z Manfredem Weberem. Donald Tusk odpowiada: Ze mną będzie po polsku

Donald Tusk proponuje "godzinkę debaty" z Jarosławem Kaczyńskim

- Drogi Jarosławie, nie ma się co bać, nie ma się co wstydzić. Ze mną będzie po polsku - mówi na nagraniu Tusk, co jest nawiązaniem do pytania jednego z dziennikarzy do Kaczyńskiego (po tym, jak prezes PiS powiedział, że "chętnie debatowałby z Weberem", dziennikarz spytał w jakim języku toczyłaby się taka debata).



- Godzinka debaty i po bólu - zachęca Tusk.

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński starli się w czasie telewizyjnej debaty przed wyborami w 2007 roku. Tamta debata zakończyła się porażką prezesa PiS, co w dużej mierze przyczyniło się do wyborczej porażki partii Jarosława Kaczyńskiego.

Przed tegorocznymi, zaplanowanymi na 15 października wyborami, Tusk już kilkukrotnie deklarował, że jest gotów do debaty z prezesem Prawa i Sprawiedliwości.