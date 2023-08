Manfred Weber wyklucza współpracę z PiS, ale będzie współpracować z Giorgią Meloni?

Walka z nielegalną migracją łącznie z budową murów na granicy „tam, gdzie trzeba”, wzmocnienie nakładów na obronę, bezwzględna walka z bezrobociem – Manfred Weber szerokimi garściami czerpie z haseł, które w ostatnim czasie dają coraz większe poparcie w Europie dla skrajnej prawicy. „Stabilność i bezpieczeństwo: takie będą nasze cele na nadchodzące pięć lat” – zapowiada w rozmowie z „Financial Times” motyw przewodni kampanii chadeków przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu przyszłego roku.

To mocny skręt w prawo ugrupowania, które w poprzednich wyborach do europarlamentu w 2019 r. stawiało przede wszystkim na ochronę środowiska. Do tego stopnia, że w Brukseli coraz częściej mówi się, iż z tego powodu na drugi mandat na czele Komisji Europejskiej może nie zostać wybrana Ursula von der Leyen, która jak Weber jest związana z CDU/CSU. Niemka miałaby zbyt mocno trzymać się planu radykalnego ograniczenia emisji dwutlenku węgla (Fit for 55), a także inicjatyw, które prowadzą do centralizacji Unii. Na jej miejscu Weber ponoć widziałby przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, Maltankę Robertę Metsoli, przeciwniczkę jak on prawa do aborcji.

Manfred Weber wyklucza współpracę z PiS

Zmiana kursu jest zdaniem Bawarczyka konieczna, aby EPP pozostało największym ugrupowaniem w europarlamencie. Uważa, że pandemia, wojna w Ukrainie i drożyzna zmieniły nastawienie europejskiego elektoratu. Ale w tej wolcie Weber kreśli czerwoną linię. Zapowiada, że chadecy będą współpracowali tylko z siłami, które respektują reguły państwa prawa, są przywiązane do Unii i wspierają Ukrainę. To jego zdaniem wyklucza PiS, wokół którego należy budować „barierę ogniową”. Zdaniem Webera Platforma Obywatelska, która należy do EPP, jest jedyną siłą w Polsce zdolną do przywrócenia mniej konfliktowych relacji między Warszawą i Brukselą.

W zeszłym tygodniu premier Morawiecki wezwał Webera do wzięcia udziału w debacie telewizyjnej na początku października.