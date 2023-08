Prezydent ogłosił 8 sierpnia, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Tego samego dnia postanowienie prezydenta ws. zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu opublikowano w Dzienniku Ustaw. Tym samym, formalnie, rozpoczęła się kampania wyborcza.

Sondaże: PiS wygra, ale nie będzie miał samodzielnej większości

Partie chcące wziąć udział w wyborach muszą do 28 sierpnia zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego, a do 6 września, do godziny 12:00, zgłosić listy kandydatów na posłów i senatorów.

Kampania wyborczy zakończy się 14 października o północy (rozpocznie się wówczas tzw. cisza wyborcza).

Większość przedwyborczych sondaży wskazuje, że wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość, ale wynik, który uzyska to ugrupowanie, nie da mu większości. Z niektórych sondaży wynika, że większość zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość wraz z Konfederacją, inne dają większość koalicji partii opozycyjnych - KO, Polski 2050 i Nowej Lewicy - które deklarują, że po wyborach będą współpracować.