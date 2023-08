Prezes PiS-u, Jarosław Kaczyński ogłosił w piątek pierwsze pytanie, które ma być zadane w referendum z 15 października. Polacy zostaną zapytani o to, "czy popierają wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw". Petru odniósł się do tego pomysłu i stwierdził, że "nie będzie uczestniczył w tym referendum".

Reklama

Ryszard Petru o referendum PiS: Zejść z linii uderzenia

- Mogę zadać inne pytanie: "czy popierasz nepotyzm w spółkach Skarbu Państwa?". To referendum jest tylko po to, żeby podkręcić nastroje i wykorzystać kampanię wyborczą do kampanii referendalnej. Ważne jest, żebyśmy zeszli z (linii) tego uderzenia. Nie chodzi o referendum, tylko o to kto ma lepszą wizję Polski - opozycja, czy partia władzy połączona z Konfederacja - podsumował polityk.

To referendum jest tylko po to, żeby podkręcić nastroje i wykorzystać kampanię wyborczą do kampanii referendalnej Ryszard Petru, Instytut Myśli Liberalnej, Nowoczesna

Zdaniem członka Instytutu Myśli Liberalnej, "celem referendum 15 października jest wzmocnienie PiS-u".

- Rządzący chcą sprowadzić kampanię do trzech haseł, co udawało im się już w przeszłości. W kampanii najważniejsze jest to, kto zdefiniuje pole dyskursu. Dlatego tak kluczowe jest to, żebyśmy nie wchodzili w tę dyskusję, tylko zadawali swoje pytanie i sami prowadzili debatę. Jeżeli wejdziemy w dyskurs narzucony przez PiS, to ryzykujemy przegraną w wyborach - stwierdził Petru.