Chińczycy twierdzą, że pojmali amerykańskiego szpiega

Mężczyzna (chińskie piszą o nim używając nazwiska Zeng) miał otrzymać obietnicę zapłaty i przerzucenia go do USA, w zamian za dostarczenie niejawnych informacji - wynika z informacji przekazywanych przez CCTV.

Chińczyk pozyskany do współpracy z CIA we Włoszech

Zeng miał przez pewien czas przebywać we Włoszech, gdzie został pozyskany do współpracy przez przedstawiciela ambasady USA - podają chińskie media.

Chińczyk miał zobowiązać się na piśmie do szpiegowania na rzecz USA i został odpowiednio przeszkolony we Włoszech, przed powrotem do Chin, gdzie podjął działalność szpiegowską - informuje CCTV.



Chińska telewizja podała też, że wobec domniemanego szpiega podjęto "niezbędne działania", ale nie rozwija tego tematu.